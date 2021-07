Secretaria de Cultura e Economia Criativa atendeu mais de 9 mil pessoas no primeiro semestre

Canal de atendimento para classe artística está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, atendeu 9.905 pessoas, no primeiro semestre deste ano, por meio do Canal de Atendimento. Entre as principais demandas apresentadas pela classe artística estão informações sobre os editais da pasta, Cadastro Estadual de Cultura, auxílio emergencial, prestação de contas dos editais da Lei Aldir Blanc, encaminhamentos para assistência psicológica, solicitação de cestas básicas e credenciamento de artistas.

O serviço é oferecido a artistas, produtores culturais e profissionais que compõem a cadeia produtiva do segmento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em diferentes contatos. Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o atendimento é realizado por canais como telefone, WhatsApp, e-mail, Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e redes sociais (@culturadoam).

“Estamos em várias frentes para oferecer ferramentas e suporte conforme a diversidade de perfis. Nossas equipes atendem demandas dos trabalhadores da cultura na capital e no interior, com orientação e acompanhamento”, afirma o titular da pasta. “Oferecemos ainda apoio referente à Lei Aldir Blanc, desde o suporte à realização do Cadastro Estadual de Cultura, liberação de espaços até a divulgação dos projetos na Agenda Virtual, do Portal da Cultura, ou seja, em cada etapa do processo”.

O secretário reforça que os equipamentos culturais administrados pelo Estado estão com pautas abertas para atendimento dos projetos da Lei Aldir Blanc, entre eles Teatro Amazonas, Palacete Provincial, Galeria do Largo, Casa das Artes e os centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e Povos da Amazônia.

A linha direta com a pasta funciona por meio dos contatos (92) 3232-5555, 99177-6442 (WhatsApp) e do e-mail [email protected] A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está no Youtube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam), no aplicativo Cultura.AM e no cultura.am.gov.br.

Agenda virtual – Para divulgar as apresentações, artistas e produtores culturais contam com a “Agenda Virtual”, disponível no Portal da Cultura. O objetivo é oferecer apoio em divulgação a diferentes iniciativas.

A agenda virtual faz parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”. Para incluir seu evento no calendário, basta fazer o cadastro, com informações como nome do evento, data, hora, link ou perfil onde será realizado, classificação indicativa, breve descrição e uma foto (flyer de divulgação ou foto do artista).

