Seca coloca o Sul do Amazonas em alerta; municípios decretam emergência “Veja”

O Amazonas tem 34 municípios em situação de alerta por conta da seca amazônica, de acordo com relatório mais recente da Defesa Civil do Estado, divulgado na quinta-feira (13). Além disso, municípios como Uarini e Benjamin Constant já decretaram situação de emergência.

O baixo nível dos rios tem levado desabastecimento a comunidades ribeirinhas e encarecido o transporte por barco (leia mais abaixo).

De maneira geral, o acompanhamento, que é feito diariamente, tem três classificações de gravidade: a de atenção, alerta e emergência – quando a situação é mais crítica.

Pelo método de classificação da Defesa Civil, não há nenhuma cidade do Amazonas em estado de emergência.

No entanto, algumas prefeituras já decretaram situação de emergência, como é o caso de Uarini, localizado na Calha do Médio Solimões, e Benjamin Constant, no Alto Solimões.

Atualmente, os municípios incluídos na classificação de estado de alerta são:

Calha do Juruá: Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Carauari, Juruá;

Calha do Purus: Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri;

Calha do Madeira: Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte;

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins;

Calha do Médio Solimões: Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé e Coari.

Municípios em estado de atenção:

Calha do Rio Negro: Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira;

Calha do Baixo Solimões: Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea;

Fonte: G1