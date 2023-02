Seas realiza capacitação de nivelamento para servidores

Com o objetivo de aprimorar a atuação da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) na política de assistência social do Amazonas, a Seas realiza, a partir desta terça-feira (07/02), uma capacitação de nivelamento para os servidores da pasta.

O evento acontece no auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na avenida Djalma Batista, até a próxima sexta-feira (10/02). De acordo com a secretária titular da Seas, Kely Paixão, quando todos conhecem o trabalho executado pelo órgão, os serviços prestados à população são feitos com mais qualidade.

“São quatro dias de curso. A Seas faz um trabalho grandioso e é importante que seus colaboradores conheçam e tenham noção disso. Conhecer o nosso trabalho faz com que ele seja feito com muito mais amor e qualidade para aqueles que precisam dele. O conhecimento só nos engrandece”, disse.

A secretária executiva adjunta, Selma Melo, destacou a importância da capacitação no atendimento às pessoas que precisam da assistência social. “É um facilitador para quem precisa da Seas e da assistência social no nosso estado”, afirmou.

O secretário executivo da pasta, Anderson Souza, reiterou a necessidade de todos os servidores e colaboradores vinculados a Seas terem domínio das atividades executadas pela Secretaria. “É de suma importância que cada um e cada uma que aqui está possa conhecer mais e melhor a Seas e suas políticas públicas. Precisamos ter domínio sobre isso. É uma secretaria voltada para o atendimento de um público que precisa dos nossos serviços”, declarou.

Ao todo, 712 servidores e colaboradores da Seas vão participar do curso, que visa apresentar toda a estrutura organizacional da secretaria para garantir apoio técnico qualificado aos municípios, aprimoramento da gestão, continuidade das ações dos programas, projetos e serviços socioassistenciais e atuação compatível com os requisitos do Sistema Único da Assistência Social (Suas).

Fotos: Jimmy Christian/Seas