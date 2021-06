Seap recebe visita de representantes do Depen em unidades prisionais do Amazonas

Nesta quinta-feira (10/06), uma comitiva do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), esteve em Manaus para avaliar in loco o funcionamento do sistema prisional do estado. A medida ocorreu em razão da série de ataques de criminosos que aconteceram na capital e no interior, no último fim de semana.

O encontro começou pela manhã, na sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde o secretário executivo adjunto da pasta, André Luiz Barros Gioia, recebeu o diretor do Sistema Penitenciário Nacional (DISPF), José Renato Gomez Vaz, acompanhado de mais dois membros da Coordenação Geral de Segurança e Operações Penitenciárias.

Após isso, a cúpula seguiu para o ramal do km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde realizou uma visita a cinco unidades prisionais: Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Centro de Detenção Provisória Masculino 1 e 2, Centro Feminino de Educação e Capacitação (Cefec), e Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Guiados pelo titular da Seap, coronel Vinícius Almeida; pelo secretário-executivo, tenente-coronel Paulo Cesar Gomes, e o secretário executivo adjunto, os representantes do Depen puderam tirar dúvidas sobre os procedimentos e protocolos de segurança adotados no sistema, as salas de monitoramento, a utilização de equipamentos como o bodyscan e drones, a ativação das travas de segurança das celas, as telas e grades metálicas instaladas nas quadras poliesportivas das penitenciárias, entre outros.

Além disso, também puderam conhecer um pouco mais sobre o programa de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”, as fábricas de costura e produtos para higiene e limpeza, padarias, hortas e granja instaladas dentro do sistema prisional.

Para o secretário da Seap, a visita veio para acrescentar a gestão das cadeias. “É reconfortante saber que podemos contar com o apoio do Ministério da Justiça, através do Depen, para tornar o nosso sistema cada vez mais seguro e eficiente. Estamos sempre buscando e estudando maneiras de entregar à sociedade um modelo de serviço de excelência”.

