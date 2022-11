Seap realiza curso de atualização para gestores de unidades prisionais

Na manhã desta segunda-feira (21/11), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início ao primeiro curso de atualização para gestores do sistema prisional. A abertura aconteceu no auditório do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no Km 8 da rodovia federal BR-174.

O curso é coordenado pela Escola de Administração Penitenciária (Esap) e acontece até quarta-feira (23/11), voltado para os diretores das unidades prisionais, tanto da capital quanto do interior do estado. A formação vai enfocar temáticas relacionadas à Lei de Execução Penal, os direitos e deveres da Pessoa Privada de Liberdade (PPL), e a estrutura e organização do sistema penitenciário do Amazonas.

Estiveram presentes na abertura o secretário executivo adjunto da Seap, coronel André Barros Gioia, ao lado de diretores das unidades prisionais e de outros servidores e colaboradores da Seap. “É importante essa atualização para que possamos organizar ainda mais o sistema penitenciário do nosso Estado” disse o coronel Gioia.

O primeiro dia de curso também contou com a presença do juiz da Comarca de Tabatinga, Edson Rosas Neto, que palestrou para os presentes.

FOTOS: Divulgação/Seap