Seap realiza a 1ª Semana de Orientação Administrativa aos Agentes Públicos

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Escola de Administração Penitenciária – (Esap), encerrou, na manhã desta quarta-feira (14/12) a 1ª Semana de Orientação Administrativa aos Agentes Públicos.

O evento ocorreu na sede da Seap, na avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova. O objetivo da atividade é qualificar os servidores para a excelência no desempenho das atividades administrativas penitenciárias, visando o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a gestão, acompanhamento, avaliação e direcionamento dos serviços prestados às pessoas privadas de liberdade (PPLs) e a sociedade em geral.

Estiveram presentes na cerimônia o titular da Seap, coronel Paulo Cesar, a Chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) Keyla Prado, o chefe da Escola de Administração Penitenciária (Esap) tenente Tales Renan e a chefe do Departamento de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (DSSPAM) Carolina da Motta.

As palestras ocorreram entre os dias 06 e 14 de dezembro e versaram sobre as temáticas; “Estrutura Organizacional da Seap”, “Gestão Processual”, “Práticas Orçamentárias”, “Fiscalização de Contratos” e “Reintegração Social”.

A Seap tem como um dos objetivos tornar o servidor da administração penitenciária apto e capacitado a realizar as atividades, nos diversos níveis de complexidade, podendo operar nos níveis gerenciais e estratégicos, concedendo capacidade administrativa e operacional diferenciada, sendo ferramenta indispensável para as boas práticas a serem desenvolvidas no sistema.

“Com o foco na valorização constante dos nossos recursos humanos, o secretário buscou – através da Esap – uma sequência de instruções que vieram coroar o profícuo ano educacional desta Escola. Assim, encerramos o ano com inúmeras atividades educativas, onde podemos vislumbrar o novo ano voltado à capacitação e valorização dos nossos servidores.” relatou o tenente Tales Renan, Diretor da Esap.

Foto: Divulgação/Seap