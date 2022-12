Seap participa de certificação de formação de monitores de ressocialização

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Escola de Administração Penitenciária (Esap), realizou, na manhã desta terça-feira (06/12), a certificação de formação inicial de Monitores de Ressocialização, em parceria com a empresa terceirizada RH Multi. A cerimônia ocorreu no auditório da Faculdade Estácio, localizada na avenida Constantino Nery, zona centro-sul de Manaus.

A capacitação tem como objetivo aperfeiçoar e desenvolver habilidades necessárias aos monitores de ressocialização, tornando os participantes da formação aptos para atuar dentro das unidades prisionais. Com o objetivo de promover a integração e visando a contratação de novos monitores, dentre eles candidatos LGBTQIAPN+, a empresa terceirizada capacitou os participantes para realizar atendimento deste público no sistema prisional.

O curso teve carga horária de 144 horas. No total, 50 candidatos a monitores de ressocialização concluíram o curso de formação inicial. Durante a qualificação foram abordados conteúdos como identidade de gênero/LGBTQIAPN+, ética profissional, tratamento penitenciário, relações interpessoais, defesa pessoal, primeiros socorros, direitos humanos na execução da pena, entre outros tópicos previstos na grade curricular do curso.

Na cerimônia de certificação estiveram presentes o titular da Seap, coronel Paulo Cesar; o secretário adjunto Denis Caetano; a juíza federal Ana Paulo Serizawa; o representante da Esap, Lucas Maceda; o diretor da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Magno Raposo; e a gerente administrativa da empresa RH Multi, Sheryde Karoline Lima.

“A capacitação dos novos agentes de ressocialização tem o objetivo de promover um atendimento humanizado para as visitas e aos internos. Além disso, hoje temos o público LGBTQAPN+, que está fazendo parte da formação, tendo em vista que dentro do sistema prisional temos pessoas que fazem parte deste público, trazendo a importância da inclusão”, pontuou Camila Alencar, gerente de ressocialização da RH Multi.

“Tudo o que aprendemos em sala de aula foi enriquecedor. É uma grande responsabilidade representar a comunidade LGBTQIAPN+, e quando estiver trabalhando terei que me dedicar o dobro para abrir espaço para as próximas que irão chegar após mim. Quero sempre trabalhar com profissionalismo e respeito”, destacou Wuins Marin, participante da capacitação.

