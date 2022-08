‘Se eu voltar é para…’; Neymar sai de cima do muro e “crava” qual clube pretende jogar no Brasil

Craque brasileiro pode deixar o Paris Saint-Germain após a Copa do Mundo

Neymar é um jogador muito acima da média e dificilmente teremos outro brasileiro do mesmo nível por um bom tempo. O craque foi revelado pelo Santos, onde conquistou muitos títulos, ficou conhecido mundialmente e marcou história em um dos clubes mais importantes do futebol. Desde então, existe uma esperança da torcida santista quanto ao retorno do astro no futuro, tendo em vista que o atleta pode sair do Paris Saint-Germain após a Copa do Mundo.

A jornalista Isabela Pagliari revelou que pediu para Neymar jogar no Palmeiras, time no qual ela é torcedora, mas o craque logo teria descartado e disse que, se voltar ao futebol brasileiro, é para atuar no Alvinegro Praiano. Nos últimos anos, o camisa 10 e os atuais dirigentes santistas estreitaram a relação, algo que não havia acontecido com outros cartolas.

“Eu sou palmeirense e já falei pra ele que tem que voltar [ao Brasil] pra jogar no Palmeiras’. Ele falou ‘não, se eu voltar é para o Santos’. Eu acho que foi isso que ele falou. Não quero aqui criar uma polêmica, até porque eu não sei se estava mais “alterada”, disse a repórter durante entrevista ao canal do YouTube, ‘Charla Podcast’.

Em janeiro, “Ney” já tinha confessado ter saudade do Santos: “Tenho muita (vontade de voltar ao Santos). Saudades do Peixe. O que eu estou com saudade mesmo é jogar na Vila Belmiro. Meu Deus do céu, que estádio maravilhoso. Quando eu ia jogar na Vila, já falava assim: ‘aí molecada, já prepara tudo que hoje tem gol”, afirmou.

Rueda tentou contratá-lo nesta janela de transferência, mas viu e ouviu dos seus agentes que era impossível. O craque não deseja mudar de ares neste momento porque está focado na Copa do Mundo. Após o Mundial, tudo pode acontecer e o Santos está bem atento.