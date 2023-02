Saúde reúne instituições para avançar no Plano de Contingência de Enfrentamento das Arboviroses no Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), avança no monitoramento das arboviroses (dengue, zika e chikungunya) no Amazonas durante o período de sazonalidade do mosquito Aedes aegypti no estado.

Diversas iniciativas são realizadas no estado para controle e prevenção dos criadouros do mosquito. Uma das ações de enfrentamento foi a reunião para abordar o avanço do desenvolvimento do Plano de Contingência para o Enfrentamento das Arboviroses, realizada nesta sexta-feira (10/02), na sede da FVS-RCP, em Manaus.

O encontro contou com a presença de representantes da SES-AM, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Defesa Civil Estadual e Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica).

Para diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, é essencial a integração entre as secretarias para que as ações de combate e controle das arboviroses sejam fortalecidas em diferentes frentes de trabalho.

“A intensificação das chuvas é também um momento de maior atenção para o setor de saúde e para a população, porque os depósitos de águas paradas são os lugares para criadouros dos mosquitos que transmitem dengue, zika e chikungunya. Por tanto, cada um é responsável por interromper o ciclo da doença, eliminando esses depósitos”, reforça.

O secretário executivo adjunto de Política de Saúde da SES-AM, Lindinaldo Santos, destaca que o encontro é necessário para se ter o maior conhecimento do cenário das arboviroses no estado para as instituições. “Articulamos diversas parcerias no enfrentamento das arboviroses dentro do contexto amazônico para que se possa construir um plano plural, considerando que a Amazônia é um dos maiores biomas do planeta”, pontua.

A assessora técnica da subsecretaria de Gestão da Saúde na Semsa Manaus, Aldeniza Araújo, comenta que a parceria entre as instituições é importante para o fortalecimento das ações de enfrentamento na sazonalidade da doença. “Estaremos ajustados e alinhados com o plano de contingência e a participação das instituições é fundamental para o controle dessas patologias”, pontua.

Plano de Contingência

O Plano de Contingência funciona como um planejamento que inclui a definição de procedimentos, ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência de uma emergência em saúde pública.

FOTOS: Maurício Neto/FVS-RCP