Saúde Integral LGBTQIAP+: SES-AM realiza oficina para profissionais da educação permanente e humanização

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou a 1ª Oficina de Saúde Integral LGBTQIAP+ com os representantes dos Núcleos de Educação Permanente e Humanização em Saúde (NEPSHUs), das unidades de saúde da SES-AM da capital. O encontro ocorreu na segunda-feira (12/12), na Universidade Nilton Lins, na zona centro-sul de Manaus.

A ação faz parte da implementação da Política Estadual de Saúde Integral LGBTQIAP+ do Amazonas e visa oferecer assistência humanizada a essa população, como explica o secretário executivo adjunto de Políticas em Saúde da SES-AM, Lindinaldo Gomes.

“Começamos a trabalhar as bases da política de saúde LGBT, que foi publicada através da Portaria nº 239, de 11 de maio de 2021, com o objetivo de inserir, no processo de assistência e cuidado, os conceitos e as bases de acolhimento a essa população, considerando todos os seus diferenciais e suas características”, informou o gestor.

Promoção da saúde

A coordenadora estadual de Saúde LGBTQI+, Vivian Marangoni, destaca que a oficina incentiva o trabalho de fortalecimento na rede estadual para a promoção da saúde integral a este grupo, com a participação ativa dos coordenadores dos núcleos de humanização das unidades e os demais profissionais.

“Os coordenadores dos NEPSHUs são os braços que serão fundamentais para que a gente consiga, enfim, oferecer uma saúde de qualidade, além de garantir o respeito à diversidade e os direitos das pessoas LGBTQIAP+, como por exemplo, o nome social. O evento é um momento privilegiado para abordar de forma integral questões específicas de saúde LGBT, incluindo aspectos de saúde mental e saúde física, mas fazendo uma reflexão também sobre condicionantes sociais, étnicos e econômicos na saúde”, disse a coordenadora.

Participação

O encontro recebeu profissionais dos núcleos de humanização de várias unidades de saúde do Estado, incluindo Policlínicas, Maternidades, Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics), os Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), além da rede de urgência e emergência, dos Prontos-Socorros e Hospitais, e das Fundações de saúde.

O evento foi realizado com o apoio dos movimentos sociais que compõem o comitê interinstitucional de política LGBTQIAP+ no Amazonas. Teve ainda a contribuição da doutoranda e ativista trans Michele Pires, com a apresentação da história da luta LGBTQIA+ e saúde pública no Brasil e no Amazonas, e a participação da equipe do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros da Policlínica Codajás, unidade da SES-AM.

Calendário

Os profissionais da SES-AM, juntamente com os representantes dos núcleos, construíram um calendário de formações a serem realizadas nas unidades de saúde em 2023. O objetivo da programação é expandir a capacitação com as equipes e melhorar o atendimento.

Política Estadual de Saúde

O Amazonas é o primeiro estado da região Norte e o quinto no Brasil a ter uma política de saúde voltada à população LGBTQIAP+, por meio da Portaria nº 239, de 11 de maio de 2021.

O objetivo da política é promover a saúde integral desta população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades. Além disso, o objetivo central é consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) como sistema universal, integral e equânime.

FOTOS: Divulgação/SES-AM