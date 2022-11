Saúde do Amazonas lança painel de indicadores do cenário de hepatites virais

Com o objetivo de disponibilizar dados e descrever o cenário epidemiológico das hepatites virais no estado, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) disponibiliza o painel de indicadores das hepatites virais. O painel elaborado pela Fundação, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), está disponível no endereço: https://bityli.com/cXUBWMiFZ.

O painel é uma ferramenta para o acompanhamento do cenário e dos resultados das ações de controle promovidas no estado. São exibidos os dados referentes as hepatites virais dos tipos A, B, C e D no Amazonas por municípios e faixa etária.

“A publicação do painel de monitoramento das hepatites virais permite que qualquer pessoa, gestores e profissionais da saúde, estudantes e pesquisadores de instituições de pesquisa, tenham acesso rápido aos indicadores atualizados”, ressalta Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

A coordenadora estadual do Programa de Hepatites Virais do Amazonas da FVS-RCP, Vanieli Cappellesso, destaca a importância das informações disponíveis no painel para os profissionais de saúde e coordenadores municipais do programa.

“A publicação do painel de hepatites virais é de suma importância para que todos visualizem os resultados das ações executadas. Por meio do painel, os dados são mostrados de forma prática e objetiva”, afirma Vanieli.

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.

