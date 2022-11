Saúde da mulher: Equipe da FCecon recebe delegação médica de Israel para troca de conhecimento

Profissionais da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), participaram, nesta segunda-feira (07/11), de uma palestra ministrada por médicos de Israel, com a presença do embaixador do País. O objetivo é permitir a troca de experiências entre os especialistas e sobre tecnologias em saúde para mulheres.

O grupo é composto por cirurgiões, anestesistas e oncologistas do hospital Tel-Aviv Sourasky, de Israel. A exposição preparada pela delegação apresentou o tema “Novas fronteiras do câncer feminino” para especialistas da FCecon, unidade que é referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental.

De acordo com a chefe do serviço de mastologia da FCecon, a mastologista Hilka Espírito Santo, a visita da delegação de Israel no Amazonas é uma oportunidade de estreitar as relações entre os países.

“Esperamos que o primeiro momento seja de conhecimento, de troca entre os dois países, em especial a Fundação Cecon. E, quem sabe, criar uma oportunidade de intercâmbio de estágio, aqui dentro do hospital, e nosso grupo possa ir a Israel, sempre em busca de melhorar nosso atendimento e o nosso conhecimento”, afirmou a mastologista.

O embaixador de Israel, Daniel Zonshine, destacou que a equipe médica de Israel já executou atividades no Rio de Janeiro. E na capital percorrerão, com o apoio da Marinha do Brasil, algumas áreas ribeirinhas para verificar o cenário da saúde no Amazonas.

“A situação aqui é diferente do que vimos em Israel e outros lugares do Brasil. É diferente em acessibilidade, em outros problemas de saúde. A ideia é trazer a experiência israelense de alto nível e ver de que maneira podemos cooperar aqui e no futuro também”, ressaltou Zonshine.

Saúde da mulher

A ginecologista sênior e chefe da delegação médica israelense, Ronit Almog, ressaltou que a comunicação entre os dois países é fundamental para discutir novos métodos para o tratamento do câncer de mama, além da importância do diagnóstico precoce da doença.

“Nós iremos palestrar sobre o câncer de mama em mulheres no geral para poder mostrar o que há de novo, em expectativas para desenvolvimentos de tecnologias e também para tratamento nessa área, trabalhando junto com a equipe local para visitarmos pacientes. A coisa mais importante é realmente aumentar o conhecimento para a detecção precoce, porque a detecção precoce pode realmente salvar vidas. Isso é universal em todo o mundo”, afirmou a especialista.

Uma das palestrantes, a chefe do Centro Oncológico Feminino do Hospital Tel-Aviv Sourasky, Tamar Safra, complementou sobre a importância de discutir o assunto no aspecto da conscientização.

“Nós viemos de Israel onde nós temos um bom sistema de saúde e entendemos que o sistema de saúde daqui é tão bom quanto, também, mas viemos para compartilhar um pouco de conhecimento e abrir caminhos para a cooperação entre os dois países, trazer avanços, aprender coisas novas e continuar colaborando com o tratamento dos pacientes, alertando para a conscientização do câncer de mama”, pontuou a médica israelense.

FOTOS: Lucas Silva/Secom