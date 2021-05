O aumento de ruas escuras em algumas partes de nossa cidade, é tema de reclamações em rede sociais em nossa cidade.

Aqui no bairro São Sebastião passamos mais de 20 dias com parte da Rua Roberto Rui no escuro.

Mas está noite, de segunda-feira foi diferente, a luz voltou a iluminar o caminho dos moradores, por isso, e justo parabenizar o esforço das equipe embutidas nesta missão de revitalizar a rede de iluminação pública de Humaitá.

Então fica o registro positivo dos moradores desta redondeza.