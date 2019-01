São Paulo supera o Vasco e conquista a copinha, enlouquecendo a torcida do rival (Flamengo) em todo Brasil que zoam o rival por mais um vice

Nesta sexta-feira, os garotos do São Paulo enfrentaram o Vasco na grande decisão do principal torneio de base do País e fizeram a alegria da torcida do cheirinho(Flamengo), que comemora o vice-campeonato conquistado pelo rival. Em meio a um Pacaembu lotado e sob forte chuva, o Tricolor confirmou se favoritismo superando o rival nos pênaltis (3 x 1) após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Os gols tricolores foram marcados por Gabriel Novaes e Antony. Lucas Santos, de falta, e Tiago Reis balançaram as redes para o Cruzmaltino.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao seu quarto título da Copinha em 11 finais disputadas. Desta forma, o clube se igualou ao Flamengo e Internacional como tetracampeões do torneio. À frente deles estão apenas o Fluminense, com cinco conquistas, e Corinthians, com dez. A partida também marcou a vingança do Tricolor, uma vez que na final da edição de 1992 do torneio o Vasco acabou levando a melhor.