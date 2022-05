Santander com inscrições abertas para seu Programa de Estágio

O banco busca por estudantes de qualquer curso, a partir do segundo semestre de graduação, para trabalhar em áreas, como Tecnologia & Operações, Comunicação, Jurídico

O Santander Brasil abre seu segundo Programa de Estágio de 2022 para contratar estudantes universitários. As vagas estão distribuídas em diversos estados brasileiros para atuação nas agências e nas áreas centrais do Banco, como Tecnologia & Operações, Riscos, Finanças, Comunicação, Jurídico, Investment Banking, Tesouraria, Equity Research, Corretora, entre outras. As inscrições podem ser feitas até 23 de maio pelo portal www.santander.com.br/carreiras/programas. Os selecionados começarão a trabalhar no Santander em julho.

O Programa de Estágio Santander é conduzido pela Universia, a coligada do Banco responsável por ações de educação e empregabilidade. Os objetivos do Santander são proporcionar aprendizado e experiências práticas que complementem a formação curricular e acadêmica; formar e preparar os estudantes para o mercado de trabalho com uma visão corporativa dos negócios do Banco e do mercado financeiro; e desenvolver competências para a carreira dos futuros profissionais.

O processo seletivo está dividido em etapas e inclui inscrição, avaliação educacional, dinâmica de grupo, painel com o gestor da área e entrevista final. A seleção vai considerar candidatos de qualquer curso, a partir do segundo semestre da graduação.

Segundo Elita Ariaz, vice-presidente de Pessoas do Santander Brasil, o Santander busca por pessoas que sejam curiosas, que gostem de trabalhar em equipes, que se sintam motivadas diante de desafios e que acreditem que possam contribuir e se beneficiar em ser parte de uma empresa global em constante transformação. “Queremos também ter diversidade de formação em nosso quadro de colaboradores e, por isso, não restringimos os cursos. A multiplicidade de formação em nossos quadros nos dá ainda mais variados insights e perspectivas para nossos negócios”, afirma a executiva.

Os benefícios incluem bolsa auxílio competitiva com o mercado, assistência médica, programas de treinamento, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.

