Salva-vidas em ação no Amazonas “assistir video”

Flagrante de um resgate na Corredeira do Urubui em Presidente Figueiredo na manhã deste domingo (19) equipe do Gerci, da

equipe da Corredeira, socorrendo Gabriel

Soares, visitante vindo da capital. Salva vidas Felipe, E. Santos.

Deixamos um adendo a curtir o carnaval com muita alegria mas também com bastante moderação! Parabéns a equipe de resgate!

“Esses salva-vidas do vídeo representam todos os profissionais que neste feriado, estão trabalhando para garantir sua segurança. Parabéns pelo salvamento, que aconteceu neste domingo, em Presidente Figueiredo! Fica o exemplo também: aproveitem com moderação para que esse carnaval seja só alegria!” Disse o governador do Estado Amazonas Wilson Lima no póst do Instagram