Salário de R$ 300 mil ‘bate na porta’ e João Gomes “avisa” onde deseja jogar pensando no melhor para a carreira

João Gomes é um jogador muito acima da média. Marca, joga e aparece como elemento surpresa no ataque. O gol contra o São Paulo foi uma amostra do potencial absurdo que o atleta tem. Nas últimas semanas, ele tem chamado atenção de times europeus e o Lyon, da França, é o mais novo interessado em sua contratação.

João tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mas ainda recebe salários compatíveis com jogadores que estão iniciando a carreira e seus representantes desejam uma maior valorização. Pelo menos duas ofertas do Mais Querido foram recusadas recentemente.

A reportagem apurou que João Gomes deseja permanecer no Flamengo, onde se sente muito bem e consegue ser titular mesmo com o setor com tantos jogadores de qualidade. Os agentes do atleta querem um salário de aproximadamente R$ 300 mil, já incluso os direitos de imagem. A avaliação é que o Fla tem totais condições de pagar isso, ainda mais pelas cifras que desembolsam para outros atletas.

João Gomes recebe menos do que R$ 70 mil atualmente. Flamengo deseja pagar algo próximo a R$ 100 mil, mas o montante não agrada. As conversas devem ser retomadas em breve. Se for para ser vendido, o meio-campista só quer ir para um time que ele tenha uma adaptação mais rápida. Ficar “escondido” em times do Leste Europeu não é uma das suas prioridades.

Nas redes sociais, os torcedores flamenguistas fazem campanha para a renovação do atleta. Dorival Júnior também gosta muito do futebol do garoto e o enxerga como um dos pilares do atual elenco flamenguista.