Sala do Empreendedor: novo espaço da Jucea dará suporte para criação de novas empresas no Amazonas

Com a nova sede da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), localizada na rua Cuiabá, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital, o Governo do Estado amplia suas políticas de auxílio a empresários. Uma das novidades trazidas pela nova e moderna estrutura, com mais de mil metros quadrados, é a Sala do Empreendedor, espaço montado para acolher e orientar empreendedores no processo de criação de novas empresas.

Nesta terça-feira (17/08), o governador Wilson Lima visitou o local para conhecer de perto as novas instalações da pasta, e destacou a importância desse tipo de iniciativa para os avanços apresentados na questão da abertura de empresas no estado, algo cada vez mais rápido e simples de ser feito.

“A Jucea demorava cinco horas para abrir uma empresa, agora está demorando três horas, e a meta agora é chegar a 45 minutos. Isso é resultado do trabalho e empenho de cada um de vocês que estão aqui”, disse Wilson Lima.

De acordo com a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, a iniciativa foi pensada para conferir ainda mais agilidade aos trabalhos quando o empresário decide criar seu próprio empreendimento. A ideia é de que a sala seja um ponto de referência, tanto para empresários já consolidados quanto para o empreendedor que está iniciando seu negócio.

“Quando nós pensamos em fazer essa sala, foi justamente para ter uma sala para abraçar o empresário, receber o empresário e ajudá-lo na constituição de empresas, na abertura de empresas, alterações, entre outras coisas. Ele ter uma sala específica para ele se sentir bem recebido, orientado, supervisionado. Aqui na Sala do Empreendedor, ele vai ter todas as orientações necessárias para a abertura de sua empresa”, destacou a vice-presidente.

Agendamento – Conforme Jacqueline, todo o processo se inicia com o agendamento do serviço, que, por motivos de segurança e em atendimento às diretrizes de proteção contra a Covid-19, está sendo realizado de forma virtual, por meio do chat no site http://www.jucea.am.gov.br/. A vice-presidente, no entanto, aponta que o atendimento presencial vem sendo retomado de maneira gradativa e controlada.

“Não é porque ele vem aqui que não vai ser atendido. Se ele vier aqui presencialmente, nós temos alguns terminais nas salas. Ele pode ir nesse terminal, abrir a empresa dele, com a orientação do nosso coordenador”, explica.

Expansão – Ainda durante a visita, o governador Wilson Lima assinalou também que o Estado trabalha para ampliar a atuação da Junta Comercial, incluindo levar os serviços para o interior.

“Há um trabalho de levar a Jucea para o interior. A gente já tem mapeado os municípios para onde a gente vai levar, para buscar aquelas pessoas que ainda estão na informalidade, mas que não fazem sua regularização às vezes por falta de informação, de oportunidade. E a gente sabe o quanto é importante ter resolvida essa questão do CNPJ da empresa, até para se ter acesso a uma linha de crédito, a outros serviços importantes no meio empresarial”, destacou.

Nova sede – Além da Sala do Empreendedor, a nova sede da Jucea oferece aos usuários e aos servidores públicos estacionamento, auditório, rampas acessíveis de embarque/desembarque; sanitários, inclusive, adaptados para deficientes; sinalização para pessoas com deficiência visual e elevadores em uma estrutura pensada para melhorar ainda mais os serviços prestados à população.

FOTOS: Diego Peres/Secom