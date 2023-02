CARNAVAL DE RUA EM HUMAITÁ

O prefeito Dedei Lobo confirmou a ausência de qualquer evento por parte do poder público municipal, mas afirmou que, vai colaborar com a logística, cedendo 10 banheiros químicos, colocando a guarda municipal no circuito por onde passarão os foliões. A prefeitura também dará suporte às forças de segurança pública que participarão durante a Festa.

Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal e servidores da secretaria de infraestrutura (limpeza pública), Meio Ambiente e Saúde também atuarão durante o Carnaval.

Este ano teremos 03 blocos de brincantes de ruas que sairão da Praça da Saúde até a Orla da cidade.