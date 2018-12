Sabino Castelo Branco recebe alta de hospital em São Paulo

O ex-deputado federal e ex-veredor Sabino Castelo Branco recebeu alta médica e segue em recuperação em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do filho dele Reizo Castelo Branco, que informou que a família ainda não esta preparada para falar sobre o ocorrido.

Castelo Branco sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico causado pelo aumento da pressão arterial em 13 de agosto de 2017. Ele foi submetido à cirurgia em um hospital particular de Manaus e, após exames feitos na capital, foi transferido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

No vídeo que circulou, ontem, é possível ver o ex-parlamentar respondendo a comandos básicos, como fazer negação e afirmação com a cabeça, manter a postura ereta, enquanto está sentado em uma cadeira ao lado de uma cama. Um homem fala para Sabino que ele deve manter os exercícios. “Já faz mais de meia hora que estamos aqui. Se veio a resposta agora, vai vir toda hora, se fizer toda hora”, diz o homem, que em seguida pede para que ele confirme com a cabeça.

Em outro vídeo, ele está deitado e uma fisioterapeuta faz massagem facial nele com um aparelho e pede estímulos, como fazer bico. A reportagem não conseguiu informações se os vídeos são atuais.

Em outubro, Sabino foi alvo da Polícia Federal na operação Cashback, desdobramento da Maus Caminhos, que desviou milhões da Saúde do Amazonas. De acordo com a investigação, Sabino era o real beneficiário dos recursos públicos federais desviados por meio da empresa Confiança Segura Patrimonial, ligada ao Instituto Novos Caminhos.

Fonte: Acrítica