Ryan Vasquez lançou um Album/EP novo chamado “O Vene” neste 2021

O cantor venezuelano com rapper brasileiros da cidade de Humaitá no interior do amazonas fez um EP de Reggaeton

Neste 27 de maio de 2021, foi liberado o EP de 5 músicas com Participações especiais dos artistas Humaitaenses da “Fita Extinta” como Suicíni Mc, J Lucas, Menor Km8, Mc Vitor, Menor C Mc, Jaque Reis e Mc Jv. “Não atrapalhou o lançamento do EP “O Vene”, os lançamentos da Fita Extinta no 2021” Diz o cantor

O Vene “EP” foi lançado o neste 27 de maio de 2021, Ryan Vasquez Em homenagem a sua nacionalidade Venezuelana decidiu colocar “O venezuelano” abreviado, já que o nome do Album/EP era muito longo foi assim que ficou como “O Vene”.

Cantando em português e espanhol ele continua conquistando o público brasileiro, Milhares de brasileiros já seguem a história. Depois de ter cantando nas ruas do brasil para se manter. Hoje tem mais de 5 músicas e um nome para representar.

O gênero musical do EP é Reggaeton: um estilo musical que tem suas raízes na música latina, caribenha e europeia. Seu som deriva do ritmo reggae em espanhol, influenciado pelo hip hop. Estilo muito novo no amazonas “Brasil” e muito mais ainda em Humaitá AM, esse EP Já faz Parte da História do gênero na cidade. Já que o primeiro reggaeton feito na cidade de Humaitá interior do amazonas foi “Menina” com participação dos artistas da Fita Extinta.

Menina e Uma Noche do EP está entre as músicas mais ouvida dos artistas da cidade de Humaitá no Youtube, ainda mais 2 músicas no TOP postada pela Fita extinta com participação do cantor.

Conferir Playlist no Youtube “Humaitá Music”: