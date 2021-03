O cantor venezuelano lança quiero tenerte

O artista venezuelano está trabalhando álbum discográfico em Humaitá no interior do Amazonas neste vez com artistas urbanos de todo Brasil.

Neste Mês de março 2021 o cantor lançou Quiero Tenerte música de gênero reggaeton totalmente em espanhol.

“O álbum tem participação de artistas local de Humaitá e outros artista revelação do gênero reggaeton no Brasil, trabalhamos para ter um espaço no mercado musical com o genero reggaeton” Diz o artista venezuelano