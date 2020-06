RUA SÃO MATEUS NO BAIRRO DE SÃO CRISTOVÃO RECEBE OBRAS DE DRENAGEM DE ESGOTO E ÁGUAS DAS CHUVAS

A secretaria de Infraestrutura de Humaitá esta realizando obras de drenagem de esgoto e águas pluviais com esgotamento sanitário nas ruas do bairro de São Cristóvão. A iniciativa traz mais qualidade de vida e saúde aos moradores da Rua São Mateus.

O prefeito Herivaneo Seixas ressaltou que com este trabalho muda a vida das pessoas “Com isso, iremos solucionar um problema antigo. Os transtornos com alagamentos estão com os dias contatos na rua São Mateus”.

A obra está sendo realizada pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura que está com várias frentes de serviços pela cidade. O trabalho segue em ritmo acelerado. “Há anos sofríamos com o mal cheiro e com o mal-estar de ter minha casa alagada no período do inverno”, explica a dona de casa Maria Mendes.