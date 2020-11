Roubos e furtos de veículos caem ao menor nível dos últimos seis anos

A capital amazonense acumula redução de 11% nos casos de roubos e furtos de veículos de janeiro a setembro de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No mesmo período, as ações policiais resultaram na recuperação de 1.437 veículos para devolução aos proprietários.

O número de ocorrências está no menor nível dos últimos seis anos. As ações de recuperação de veículos roubados ou furtados são realizadas pelas Polícias Militar e Civil. O titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), delegado Cícero Túlio, destaca o empenho das equipes nas investigações para que os números desse tipo de crime continuem caindo.

Há dois anos no comando da unidade especializada, o delegado explica que as ações policiais alcançaram criminosos envolvidos em diversas práticas delituosas envolvendo a subtração de veículos. Em dois anos, em média 13 pessoas foram presas por mês, com a deflagração de 14 grandes operações focadas na desarticulação de organizações criminosas que atuam tanto no roubo e furto quanto no comércio irregular dos veículos subtraídos.

“Foram presas 312 pessoas em 24 meses por roubos ou furtos de veículos, por envolvimento em organizações criminosas, receptação qualificada, adulteração de sinal identificador, porte de armas de fogo e estelionato”, pontuou.

Além das prisões e recuperação de veículos, as ações policiais da DERFV conseguiram apreender mais de cem armas de fogo em posse de membros das organizações criminosas. “Só no ano de 2020, ultrapassamos um total de 70 armas apreendidas”, disse Cícero Túlio.

De acordo com a autoridade policial, as grandes ações realizadas pela Polícia Civil tiveram o objetivo de retirar de circulação pessoas vinculadas a organizações criminosas especializadas em roubos, furtos e adulteração de veículos. Durante as ações, 58 armas de fogo foram apreendidas.

Além das ações de investigação, o patrulhamento da Polícia Militar nas ruas também exerce importante papel na recuperação de veículos roubados.

Denúncias – Para colaborar com o trabalho investigativo da DERFV, denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A unidade também possui uma “Linha Direta”, o telefone (92) 99962-2442.

Indicadores de roubos e furtos de veículos

De janeiro a setembro

2020: 2.858 ocorrências

2019: 3.217 ocorrências

2018: 4.204 ocorrências

2017: 6.531 ocorrências

2016: 4.501 ocorrências

2015: 3.341 ocorrências

2014: 2.216 ocorrências

FOTOS: Erlon Rodrigues/PC-AM e Divulgação