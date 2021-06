Wilson Lima (PSC) tinha depoimento marcado para esta quinta-feira (10) e acionou o STF contra convocação. Pela decisão, governador poderá ficar silêncio se for à CPI.

Loading...

Com isso, a forca do senado se arrebentou no meio, pois o grande objetivo seria fritar o executivo estadual. Portanto, o governador do Amazonas, tirou o biscoito dos meninos, dando um baile na rapaziada.