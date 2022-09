Ronaldo perde paciência com valores baixos de acordo do Cruzeiro com Adidas; Nike é favorita de investidor

O Cruzeiro ainda tem um contrato longo pela frente com a Adidas, mas, no que depender de Ronaldo Fenômeno, irá trocar de fornecedora esportiva logo. O ex-jogador, investidor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cabuloso, tem a intenção de fechar com a Nike, marca pela qual é patrocinado há quase 30 anos.

Na semana passada, Ronaldo Fenômeno expôs publicamente o desejo de mudar de fornecedora durante uma live em seu canal na Twitch. Além disso, a vontade do empresário foi manifestada publicamente durante uma visita à sede da Nike, nos Estados Unidos, conforme informou o jornalista Jorge Nicola, no site Superesportes.

“A galera iria gostar de ver a camisa do Cruzeiro de Nike? Pergunta aí… não posso adiantar nada, mas tem muita coisa acontecendo, coisa bacana. Vem muita coisa boa aí. A gente não pode falar muito. Mas estamos trabalhando muito para trazer tudo de melhor para Cruzeiro e Valladolid“, disse Fenômeno.

De acordo com Nicola, o investidor está insatisfeito com o detalhes financeiros do acordo entre Cruzeiro e Adidas. De acordo com o contrato, fechado durante a gestão do presidente Wagner Pires de Sá, ainda com duração até 2025, o Cabuloso tem direito a receber entre R$ 3,5 milhões e R$ 4 milhões por ano. Um dos problemas para a diretoria seria lidar com a multa rescisória no acordo, que não foi divulgada.

Ô @Ronaldo já que me deixou sonhar, tô jogando um negocinho aqui tá? E já que perguntou, sim, o @Cruzeiro ficaria muito bem trajado de Nike. Talvez a torcida goste. Fiz essa reimaginando a camisa da Copa do Brasil de 93, porém, Cruzeiro de Nike. @samuelvenancio @guilhermepiu pic.twitter.com/2fYotaTvoP — Daniel Viana (@danviana92) September 13, 2022

O valor é referente aos “royalties sobre a venda de material esportivo“, não existindo um valor fixo. Além do Cruzeiro, o Valladolid, clube no qual Fenômeno é acionista no futebol espanhol, também tem contrato com a fornecedora alemã. Patrocinado pela Nike desde 1994, o ex-jogador esteve recentemente em evento da marca ao lado de Ronaldinho Gaúcho.