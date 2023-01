Rio de Janeiro – Fãs do grupo RBD discutiram e trocaram tapas na fila para a compra de ingressos para o show do grupo. A bilheteria fica na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi chamada para controlar a confusão. Em g1.com.br, leia mais sobre o shows em novembro.

Não era meme quando falavam que iam sair nos tapas por um ingresso do show do RBD #SoyRebeldeTour https://t.co/4kGyUJ2w5x — Srta ket (@SrtaKet) January 27, 2023