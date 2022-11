Rodrigo Sá reassume presidência do Detran Amazonas

O delegado Rodrigo Sá é o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Ele volta ao cargo sete meses após ter pedido exoneração para concorrer a uma vaga para deputado federal nas eleições deste ano. Sá acumula mais de três anos de experiência à frente do órgão estadual de trânsito, tendo também ocupado o cargo de vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND) e de diretor técnico do Detran-AM.

“Fico muito lisonjeado de o governador Wilson Lima ter me escolhido para retornar ao Detran. Volto agora com uma nova visão, ainda mais focada nas questões sociais afeitas ao trânsito. Inclusive, muito em breve iremos anunciar novos projetos nessa área”, adiantou Rodrigo Sá.

Ainda quando assumiu o Detran Amazonas, em 2019, Sá já enxergava que o órgão não deveria ser meramente fiscalizador ou cobrador de taxas. Seguindo orientação do governador Wilson Lima, foi responsável por colocar em prática o Programa Detran Cidadão, com projetos sociais destinados a dar oportunidade a pessoas carentes, com a concessão de cursos de formação para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e de cursos de capacitação e entrega de equipamentos de segurança para mototaxistas.

Programa

Desde que foi lançado, em dezembro de 2021, o Detran Cidadão já beneficiou quase 35 mil pessoas em todo o estado. Só com o projeto CNH Social, que concede o curso de formação para o cidadão tirar a primeira CNH ou mesmo adicionar ou mudar de categoria, foram mais de 25 mil pessoas convocadas em Manaus e no interior.

O projeto Motociclista Legal, que prevê gratuidade no curso de formação e de atualização para mototaxistas, e também a entrega de equipamentos de segurança para esses profissionais, já alcançou quase 9 mil pessoas que atuam nessa atividade em todo o estado.

Rodrigo Sá destaca ainda o projeto CNH na Escola, por meio do qual alunos do Ensino Médio da rede estadual, a partir do 2º ano, podem realizar o curso de legislação de trânsito totalmente grátis.

“O projeto ainda está sendo desenvolvido de maneira piloto em quatro escolas da capital. Atualmente temos 359 alunos no projeto, mas a ideia é expandir para toda a rede estadual, a partir do ano que vem. E, se tudo der certo, nós iremos ampliar esse projeto, para conseguir que, além da parte teórica, esse aluno também tenha a parte prática totalmente gratuita”, revelou Sá.

Assessoria jurídica

Rodrigo Sá reassume o Detran-AM no lugar do advogado Sérgio Augusto Graça Cavalcante que, no período, acumulou as funções de assessor jurídico e diretor-presidente.

Agora, com a nomeação do novo diretor-presidente, Sérgio Augusto retorna a Assessoria Jurídica do Detran Amazonas.

“Foi uma grande experiência. Eu só tenho a agradecer a confiança do governador Wilson Lima pela indicação. Agora, eu entrego o Detran pronto para ser administrado, novamente, pelo gestor que mais fez por este órgão. Tenho a certeza que o Rodrigo vai dar início a um novo ciclo de sua administração, para promover ainda mais mudanças positivas para o cidadão amazonense”, enfatizou o assessor jurídico.

