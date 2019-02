Rio Madeira deve ultrapassar 17 metros no mês de março, prevê Sipam

O Rio Madeira deve receber uma nova onda de cheia nos próximos três meses e pode atingir a cota de 17,53 metros até o mês de março, segundo o prognóstico apresentado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), durante a Oficina de Trabalho do Pré-Cheia 2019, na última quinta-feira (31) em Porto Velho.

Segundo a gerente substituta do Sipam, Ana Cristina Estrava, o objetivo do encontro foi informar o boletim hidrológico com previsão de longo prazo para a bacia do Madeira, registrado no posto fluviométrico da Capital. Ela explicou que no boletim a cota máxima a ser atingida neste ano é de 17 metros e 53 centímetros, que poderá ocorrer na segunda metade do mês de março.

Para o major Sanches que esteve representando a Defesa Civil do Estado, as informações repassadas durante o encontro são importantes para que os órgãos envolvidos possam tomar medidas antes que o fato acorra, podendo se planejar com antecedência.

O coordenador da Defesa Civil do Município, Marcelo Santos, afirma que a prefeitura está com o Plano de Contingência 2019 pronto e com todas as famílias que moram em áreas de risco mapeadas. “Diariamente essas famílias recebem visitas de nossas equipes alertando sobre os perigos e oferecendo ajuda logística”, afirmou o coordenador.

Ainda de acordo com Marcelo Santos, a Defesa Civil tem atuado de forma preventiva visitando os moradores das comunidades no Alto, Médio e Baixo Madeira. “Nós estamos acompanhando diariamente a evolução do rio e não há motivos para pânico mesmo com o prognóstico do Sipam”, garantiu o coordenador.

