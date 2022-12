Richarlison e Neymar concorrem ao gol mais bonito da Copa; veja a lista de candidatos

Após marcar golaços no mundial, Richarlison e Neymar concorrem ao prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo do Qatar. A lista contém dez finalistas, com o Brasil concorrendo com três gols.

O Pombo aparece duas vezes na lista, com o voleio diante da Sérvia, no jogo de estreia, e a triangulação que resultou no terceiro gol na goleada sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Já o camisa 10 brasileiro concorre com um golaço sobre a Croácia que abriu o placar no jogo de quartas de final, após tabela com Rodrygo e drible no goleiro.