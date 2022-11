Revitalização da Policlínica Cardoso Fontes chega a 45% de conclusão

Chegou a 45% o percentual de conclusão da obra da Policlínica Cardoso Fontes, localizada no Centro, zona sul de Manaus. A unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza o atendimento especializado de pessoas com problemas respiratórios e é referência no tratamento da tuberculose. As obras começaram em julho e incluem reforma de consultórios e outros reparos na infraestrutura predial.

Segundo a engenheira responsável pelo projeto, Viviane Cruz, do Núcleo de Modernização da Infrasaúde, mesmo com metade dos trabalhos concluídos, a obra já permitiu a reativação de consultórios e banheiros que estavam fechados por conta de problemas na infraestrutura.

“Nós estamos com 45% de avanço das obras, já conseguimos ativar alguns consultórios que estavam desativados por conta de vários problemas, de infiltração, mofo, e a população estava sendo prejudicada. Agora a gente está conseguindo liberar esses consultórios para atendimento, para dar um pouco de conforto para os funcionários e pacientes”, afirmou.

Além da reativação dos espaços, a equipe da Infrasaúde está realizando, na unidade, a ligação elétrica necessária para reativar o aparelho de raio-X, tão necessário para o atendimento de pacientes com problemas respiratórios. Além disso, uma reforma na cobertura do espaço também deverá ser finalizada.

“A cobertura também é outro ponto que impacta diretamente no atendimento. Até o final da segunda quinzena de novembro a gente consegue entregar essa unidade já revitalizada”, explicou a engenheira.

Policlínica Cardoso Fontes

Localizada na rua Lobo D’Almada, no Centro, a Policlínica Cardoso Fontes é destinada ao atendimento de pessoas com problemas respiratórios. A unidade é ainda referência no diagnóstico e tratamento da tuberculose.

Com aproximadamente 600 pacientes em tratamento na unidade, a Policlínica, a partir de agora, amplia e melhora a qualidade dos atendimentos com uma nova infraestrutura predial.

O diretor da unidade, Vivaldo Munhoz, explicou que os pacientes são divididos em tipos de tratamento, e a reforma dos consultórios permitiu maior acolhimento dos atendidos.

“Esse serviço de revitalização da unidade nos favoreceu bastante porque tínhamos dificuldade devido às condições da sala. Com esse melhoramento, nós temos condições de oferecer um ambiente mais saudável, limpo e que favoreça a humanização desse atendimento na nossa unidade”, afirmou Munhoz.

O diretor comentou ainda sobre os reflexos das reformas estruturais para os servidores da unidade.

“Tudo isso cria uma outra expectativa no próprio servidor no acolhimento melhor do nosso paciente, porque um ambiente ruim, condições de estrutura ruim causam estresse, um transtorno tanto para o nosso servidor quanto para o paciente”, concluiu.

FOTOS: Lucas Silva/SECOM