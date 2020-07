REVELAÇÕES BOMBÁSTICAS CHAMAM A ATENÇÃO DO POVO EM MANAUS

Uma guerra travada no meio de comunicação do Amazonas movimenta a capital do estado com revelações bombásticas proferidas pelo jornalista e apresentador do Jornal Matinal “Manhã de notícias” RONALDO TIRADENTES, contra o empresário CIRO BATARÁ sócio proprietário do Diário do Amazonas, e da agencia de vídeos publicitários “AMAZONAS VIDEOS”, Ronaldo Tiradentes, que também é proprietário das empresas Via Direta e Grupo Tiradentes de Comunicação de rádio e tv.

A disputa revela valores contratuais dos dois empresários que publicamente em seus veículos de comunicação, mostram seus faturamentos mensais e anuais com prefeitura e governo do estado. O que parecia ser um mero desentendimento comum no meio empresarial, esta colisão frontal tem chamado a atenção de toda a população manauara, que nos últimos meses, como nos demais estados, só se fala em COVID-19.

RONALDO TIRADENTES em seu programa desta sexta-feira (10) foi incisivo acusando CIRO BATARÁ de ser abençoado com contratos generosos de locação de equipamentos para a Câmara de Vereadores de Manaus e Assembleia Legislativa do Amazonas, segundo Ronaldo os valores pagos a Badará, são exorbitantes e cheira a devolução de valores aos contratantes, como forma de propina. O deputado Estadual e ex-vereador WILKER BARRETO faz parte da comissão de combate a corrupção na assembleia dos deputados, está envolvido diretamente com o “suposto esquema” de corrupção nos contratos com o legislativo municipal.

Quem também é alvo direto nas acusações de RONALDO TIRADENTES é o senador EDUARDO BRAGA (MDB) que é acusado pela Operação Lava Jato. Alugueis do jatinho Citation PP-MDB, é citado com muitos detalhes documentais pelo apresentador. Esta chapa quente, deve fritar muita gente envolvida nessas revelações milionárias diante dos amazonenses. Onde vai parar tudo isso, não sabemos, porém muitas aguas vão rolar ao longo dos próximos dias.

Atento a tudo isso está o povo da metrópole de Manaus, que abençoam ambos os veículos de comunicação com suas atenções ocasionando um recorde de audiência as duas emissoras. Acompanhamos atentos o desenrolar destas revelações, que ilustramos como “Mister M” em homenagem ao mágico americano que revelou ao mundo todo, truques de mágicas de sucesso apresentados publicamente. Tomara que não acabe em pizza, e que logo, logo tudo seja de fato apurado e revelado ao povo!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ