Reunião com Deputado federal Marcelo ramos e com o prefeito, vereadores, secretários e lideranças políticas que atuam em saúde, educação e líderes comunitários do município

Com sentimentos, de agradecimento, Marcelo Ramos iniciou suas palavras de saudação a todos os presentes, após ser recepcionado pelo anfitrião municipal Dedei Lobo, e pelo presidente da câmara Manoel Domingos.

Marcelo Ramos destacou os primeiros 08 meses da gestão municipal, dizendo que 2021 é um ano de dificuldades em que, os repasses de emendas federais estão travados e que finalmente começam a ser liberados pelo governo federal.

Deputado declarou que destinará R$ 2 milhões de reais para a conclusão de duas UTIs e mais R$ 2 milhões no ano de 2022 para concluir outras duas no Hospital Regional de Humaitá.

O deputado destacou o trabalho e articulação executado por Dedei dizendo que, esteve em palanque diferente, mas que, a política partidária deve ser sempre voltadas ao povo, e por isso mesmo, todos os compromissos assumidos por ele no passado, permanecem e continuarão em curso ao longo de sua gestão mandatária. Ao encerrar Marcelo disse que Humaitá é a cidade com mais estrutura de crescimento do estado.