Retorno dos Jogos Três Fronteiras é anunciado após investimento de R$ 200 mil pelo Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), anunciou nesta terça-feira (10/08) o aporte financeiro no valor de R$ 200 mil para o município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) para a realização da 13ª edição dos Jogos Três Fronteiras, que reúnem os municípios do Alto Solimões e equipes estrangeiras do Peru e Colômbia. O evento está previsto para fevereiro de 2022.

O repasse, de iniciativa da Faar, foi oficializado no dia 30 de julho junto ao Executivo municipal, durante visita do setor estratégico da #FaarEmAção a Atalaia do Norte, com o objetivo de conhecer a realidade local e projetar novas estratégias para o esporte do município.

“Um evento tão maravilhoso precisa voltar ao calendário esportivo do Amazonas. Os Jogos Três Fronteiras despertam muitos talentos e movimentam o desporto nos municípios do Alto Solimões. Investimento mais que justo e necessário para que Atalaia do Norte volte a realizar o evento tão desejado por todos”, afirma o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Os Jogos Três Fronteiras tiveram sua última edição realizada em 2014 e reúnem esportistas de Atalaia do Norte, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Benjamin Constant além de atletas de Islandia e Santa Rosa, no Peru, e Leticia, na Colômbia.

Com 12 edições já realizadas, os Jogos ocorrem sempre em Atalaia do Norte e foram criados para comemorar o aniversário do município, celebrado no dia 23 de fevereiro. As disputas ocorrem nas modalidades de atletismo, xadrez, tênis de mesa, vôlei, handebol, futebol society (veteranos), futsal e handebol, nos naipes masculino e feminino.

“O Governo do Amazonas entendeu a importância dos Jogos Três Fronteiras e prontamente atendeu a nossa solicitação de recurso por meio da Faar. O evento geralmente inicia uma semana antes e finaliza no dia do aniversário de Atalaia do Norte, então já estamos na expectativa para 2022”, comentou o prefeito do município, Denis Paiva.

A realização do evento reunirá em torno de 300 profissionais, entre servidores da administração municipal e particulares contratados. Os vencedores de cada modalidade recebem premiações em dinheiro, troféus e medalhas no último dia do evento.

FOTOS: Divulgação/Faar