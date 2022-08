Resumo das ações da PRF no Amazonas durante o fim de semana

Atividades realizadas com foco na prevenção de acidentes e combate ao crime

Policiais rodoviários federais apreenderam, no último sábado (30), um homem que tentou assumir a identidade de outra pessoa. A ação ocorreu no KM 0.5 da BR 319, em Manaus/Am.

Os policiais estavam em atividade de fiscalização quando abordaram o condutor de uma motocicleta. Durante abordagem, a equipe constatou que o homem tentou assumir a identidade de outra pessoa, informando dados de identificação divergentes dos seus.

Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência e o indivíduo comprometeu-se a comparecer em Juízo para realização de quaisquer diligências necessárias.

No KM 884 da BR-174, a equipe da PRF que estava em atividade de fiscalização, abordou um veículo e após verificação dos documentos, foi possível constatar que o condutor possuía dois mandados de prisão em aberto, pela prática do artigo 157 do Código Penal.

O indivíduo foi encaminhado ao 19° DIP para os demais procedimentos.