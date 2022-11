Resultado preliminar do concurso da Prodam é divulgado

O resultado preliminar do concurso público da Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), órgão de tecnologia do Governo do Amazonas, já está disponível no site da Quadrix, organizadora do certame.

A relação dos candidatos habilitados na prova objetiva, a ordem de classificação preliminar e a folha de resposta da prova objetiva podem ser conferidas no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br.

As provas foram realizadas no dia 16 de outubro, em Manaus. Mais de 4.500 candidatos participaram do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Recursos e resultado definitivo

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva até as 18h (horário oficial de Brasília/DF) de sábado (18/11), no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Segundo a organizadora do certame, não haverá prorrogação do prazo recursal.

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado na data provável de 22 de novembro de 2022.

Concurso

O concurso da Prodam prevê a oferta de 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e seis para pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

A maioria das vagas é para a função de Analista de Desenvolvimento de Sistemas (25). Há vagas ainda para os cargos de Analista de RH, Analista Contábil, Assistente Social, Desenvolvedor e Desenvolvedor Web, entre outros.

O valor da remuneração varia de R$ 2.182,30 a R$ 7.273,43, e a carga horária poderá ser de 180 ou 220 horas mensais. Todas as vagas se enquadram no regime de trabalho celetista.

FOTOS: Divulgação/Prodam e Lucas Silva/Secom