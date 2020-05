Residencial Rio Madeira volta a ter rede de água normalizada, após nova quebra da tubulação

Moradores do residencial Rio Madeira estiveram novamente sem aguas durante toda a tarde, apesar da companhia de agua COHASB ter anunciado a normalização da rede, uma conexão de saída da nova bomba se partiu ocasionando nova paralisação.

A equipe de serviços hidráulicos da empresa se deslocou ao local para realizar os devidos reparos. Constatado o problema a equipe procedeu o reparo o mais breve possível, finalizando agora pouco (19h30). O diretor presidente da COHASB esteve no local e nos concedeu entrevista, nos informando o que de fato havia ocorrido.

A COHASB já tem duas bombas para atender o residencial, sendo que uma é reserva. Renan Maia nos informou que, a empresa contratada pela Caixa Econômica Federal projetou a rede de águas do residencial, sem se atentar para a durabilidade da tubulação utilizada. Grande parte da rede do conjunto precisará ser readequada e substituída por conexões de metal, para resistirem as intempéries do tempo. Mas isso é um projeto que dependerá de bastante recursos futuramente.

Antes de sairmos do Residencial constatamos que, as torneiras já estavam recebendo agua e que o abastecimento, estava sendo normalizado, após os serviços realizados. É importante reconhecer o esforço de toda a equipe de servidores da companhia de água pelo empenho em restabelecer a normalidade do abastecimento de águas do conjunto.