Resgate de animais: Ipaam informa o funcionamento do serviço durante as festas de fim de ano

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) tem como uma de suas políticas o resgate de animais silvestres que estejam no território da capital amazonense. Nos dias 24 e 31 também não serão realizados resgates, em razão do ponto facultativo decretado pelo Governo do Amazonas.

Os resgates são realizados de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, não sendo realizados resgates aos feriados e finais de semana.

O cidadão que desejar solicitar o resgate de animais silvestres pode se utilizar das redes sociais do Ipaam, como Facebook (@IpaamAm), Instagram (@IpaamAm), Twitter (@IpaamAm1), bem como pelo contato da Gerência de Fauna (GFAU) do Ipaam no número: (92): ‪2123-6739.

O responsável pela GFAU, Marcelo Garcia, relembra que o Ipaam não realiza resgate de animais domésticos. “Não resgatamos animais domésticos (cães e gatos), nem atendemos demandas de fauna sinantrópica, como a remoção de ratos, morcegos, abelhas, pombos entre outros”, afirma o gerente.

O gerente aproveita a oportunidade para chamar atenção da população quanto ao hábito da utilização dos fogos de artifícios nas festividades do fim de ano. Marcelo Garcia explica que o ruído dos estouros desses explosivos causa desconforto na vida selvagem, capazes de ocasionar transtornos irreversíveis, como problemas neurológicos e cardíacos, podendo até provocar a morte de muitas espécies de animais.

“Os efeitos negativos desses rojões para a vida animal são extremamente perigosos, principalmente para as aves, mais propícias a sofrerem algum tipo de acidente, devido ao horário de repouso coincidir com o horário da queima dos fogos”, disse Garcia.