Resgate aéreo UTI em Humaitá, pacientes não embarcaram por baixa oxigenação

A aeronave veio, e as duas pacientes chegaram a ir no aeroporto, uma delas ainda embarcou na UTI aérea, porém, não conseguiu estabilizar clinicamente, para suportar a viagem de avião, as duas pacientes acabaram retornando ao Hospital do município.

As equipes de saúde se mobilizaram, e os médicos e fisioterapeutas, acharam prudente, abortar os deslocamentos, devido o estado das pacientes estarem com oxigenacão baixa demais.

Fica aqui registrado, o esforço de todos, nesta missão. O prefeito do município esteve presente no aeroporto acompanhando esta remoção, que, acabou não acontecendo.

As duas pacientes retornaram para o Hospital Regional de Humaitá, onde ficarão nas UCIs acompanhadas por nossas equipe de saúde, até que, consigam, estabilizar oxigenação com parâmetros suficientes para viajarem, ou por terra ou por avião.

A unidade de resgate aéreo retornou a Manaus, levando um paciente, que está com COVID mas, sem estar entubado, onde irá continuar seu tratamento na capital, pois seu estado inpirava cuidados especiais.

