RESERVA TENHARIM RECEBE VOADEIRAS, MOTORES DE POPA E RABETAS

A entrega destes equipamentos contou com a presença do senador do Amazonas Plinio Valerio e do vice prefeito Alexandre Perote.

O secretario municipal dos povos indígenas, Ivanildo Tenharim confirmou a entrega oficial de 18 voadeiras com rabetas, e duas lanchas rápidas com motores de 90HP.

Essas embarcações irão auxiliar 19 famílias no transporte de castanhas colhidas ao longo do Rio Marmelo oriundas da reserva indígena durante a safra produtiva.

Todos estes equipamentos foram conquistados através de uma emenda positiva do senador plinio Valerio e tiveram a articulação do secretario Ivanildo Tenharim juntamente com Aurelio Tenharim.

As entregas ocorreram durante a manha de sábado 16 de abril na Aldeia Marmelo.

Fotos: