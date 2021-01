REINSTALADA BARREIRA SANITÁRIA DO KM 100

Por determinação da Prefeita Patrícia Lopes, dentre as muitas ações que estão sendo postas em prática no combate ao Covid 19, em Presidente Figueiredo, na manhã deste domingo 17/01, foi reinstalada a barreira Sanitária localizada no km 100 da BR 174.

A Barreira tem a finalidade de monitorar e orientar as pessoas que aqui chegam, evitando assim, a possibilidade de proliferação do Vírus. Moisés Barbosa Presidente da EMTU/PF, destacou a importância desse trabalho no controle da pandemia e destacou o trabalho de sua secretaria nesta ação, realizada em parceria com as outras secretarias envolvidas no trabalho, coordenado pela SEMOPI.