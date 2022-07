Reinaugura neste sábado Piscina olímpica do Naça

A programação, que será liberada ao público externo, inclui o 2º Circuito de Aspirantes e Iniciantes MIRIM/PETIZ – Troféu Pedro Afonso e terá início a partir das 8h, na sede do clube

Piscina olímpica do Nacional Futebol Clube está de volta! Neste sábado, 30, será reinaugurada essa, que é a primeira piscina olímpica de Manaus, inaugurada no dia 16 de agosto de 1980, no mandato do Presidente Manoel do Carmo Chaves Neto, o Maneca.

A volta do parque aquático do Nacional será em grande estilo, já com competição oficial da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos – FADA: 2º Circuito de Aspirantes e Iniciantes MIRIM/PETIZ – Troféu Pedro Afonso, que contará com a participação de atletas dos principais clubes de natação de Manaus.

Programação

Os interessados em participar do 2º Circuito de Aspirantes e Iniciantes MIRIM/PETIZ – Troféu Pedro Afonso, devem realizar sua matrícula no link: https://linktr.ee/aquaticamanaus e ficar atentos à programação:

ETAPA 1

7h30- Aquecimento

8h20- Final do Aquecimento e homenagens

8h30- Início da competição

ETAPA 2

14h30- Aquecimento

15h20- Final do aquecimento

15h30- Início da competição

Para informações sobre valores e horários de aula no (92) 99372-7891.

Na história, o Amazonas possui 22 campeões brasileiros de natação e praticamente todos eles nadaram na piscina olímpica do Naça. Entre eles, destacam-se Eduardo Piccinini, que representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona em 1992; Eduardo Couto da Cunha, campeão brasileiro dos 100m e 200m peito, que integrou a Seleção Brasileira quando nadava pelo Nacional; Aristófanes Castro Neto, que também integrou a Seleção Brasileira quando treinava no Nacional; além do multicampeão Jéferson Mascarenhas.