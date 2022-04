Referência em reabilitação pós-Covid-19, RespirAR recebe homenagem na Assembleia Legislativa

Projeto do Governo do Amazonas, que é coordenado pela Faar, em parceria com a SES-AM, já realizou mais de 80 mil atendimentos

O projeto do Governo do Amazonas que recupera pacientes com sequelas da Covid-19, recebeu nesta semana, uma homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), durante Sessão Especial em alusão aos 32 anos da Vila Olímpica de Manaus. O RespirAR é coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e já alcançou mais de 80 mil atendimentos.

“O projeto RespirAR nasceu como uma solução necessária para a sociedade amazonense, mostrando a determinação da equipe estratégica do governo em garantir assistência para os pacientes pós-Covid, em um momento de pandemia global. É uma homenagem que efetivamente mostra o resultado do nosso esforço, que tem sido técnico e eficiente”, comentou Neibe Araújo, coordenador do RespirAR, que foi um dos 10 homenageados do projeto na Casa Legislativa.

Para Maria Conceição, de 63 anos, vítima da Covid-19 reabilitada pelo RespirAR e uma das homenageadas no Poder Legislativo, o projeto foi de suma importância na sua vida. “O RespirAR me deu vida, me fortaleceu, não só para mim, mas para todos os outros pacientes. O certo é que esse projeto veio mesmo para dar vida às pessoas, então sou muito grata e fiquei muito feliz por receber essa homenagem”, disse a paciente.

Atendimentos – O RespirAR funciona em 10 núcleos de atendimentos espalhados pela capital. Especificamente, são dois Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), três Policlínicas e quatro Centros de Convivência, além da Vila Olímpica de Manaus. Em seis meses, com a colaboração de 78 fisioterapeutas, 27 profissionais de educação física, 57 estagiários e oito técnicos de enfermagem, onde mais de 80 mil pessoas foram atendidas.

Homenagem – A Vila Olímpica de Manaus foi objeto de homenagem em sessão especial no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na segunda-feira (25/04), por conta do seu aniversário de 32 anos, no último dia 26 de março. A solenidade contou com atletas que tiveram histórias ligadas à Vila, assim como os profissionais que trabalham no Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e o projeto RespirAR.

FOTOS: Rudson Renan/Faar, Mauro Neto/Faar e Divulgação/Faar