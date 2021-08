REDE MUNICIPAL DE ENSINO RETORNARÁ COM AULAS PRESENCIAIS EM SETEMBRO

A boa notícia foi declarada durante LIVE de duas horas, ufa! Na noite desta segunda-feira (16/08).

A Secretária de Educação Arnaldina Chagas, relatou todas as medidas e protocolos de segurança a serem adotadas com o retorno das atividades escolar presencial no sistema híbrido, que controlará a quantidade de alunos em salas com 50% de sua capacidade.

Loading...

Todas as escolas municipais serão senilizadas e preparadas para receber os estudantes, seguindo as normas impostas pela vigilância em saúde.

Todas as escolas estão passando por revisão estruturais, recebendo revitalização, para seus funcionamentos.