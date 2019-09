Rede Feminina dá início ao seu 13º Pré-Congresso com temas relacionados à oncologia e ao terceiro setor

A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM) realiza, de hoje ao dia 19 de setembro, seu 13º Pré-Congresso, que ocorre no salão Rio Purus, do Centro de Convenção Vasco Vasques, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus. A atividade faz parte da programação do 5º Congresso Pan Amazônico de Oncologia, promovido pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e considerado um dos maiores da região Norte.

A presidente da RFCC-AM, Tammy Cavalcante, destaca que a programação inclui palestras sobre temas ligados à prevenção e combate ao câncer, protocolos utilizados no âmbito da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), tecnologias voltadas para o terceiro setor, entre outros.

O evento encabeçado pela ONG terá palestrantes de diversos estados brasileiros, representando as Rede Femininas regionais. “Vamos estimular as discussões em torno de temáticas importantes para a região e também para o terceiro setor, como os desafios na assistência, responsabilidade social, alternativas de captação de recursos, reforço da política de prevenção envolvendo os tipos mais incidentes de câncer, entre outros”, explicou.

Tammy destaca que a ONG atua diretamente junto aos pacientes da FCecon e que parte dos voluntários tem formação na área da saúde, o que facilita a integração dos temas. “Precisamos reforçar a importância que instituições como a Rede Feminina têm para a assistência e para o processo de humanização nos hospitais públicos”, destacou Tammy Cavalcante.

Ela lembra que as ONGs de apoio à causa atuam, ainda, na sensibilização da população e no acolhimento de pacientes durante o enfrentamento à doença, o que ainda ocorre de forma tímida. “Precisamos democratizar o debate em torno dessas entidades, esclarecendo o papel delas na estrutura social para buscar a adesão de novos voluntários, além do envolvimento da classe empresarial. A participação em um evento científico desse porte nos coloca em evidência e nos dá a oportunidade de levantar todas essas questões”, concluiu.

Quem somos?

Fundada em 1.978, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM) é uma das 22 unidades filiadas a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC) e única do Estado do Amazonas. É uma Organização Não Governamental (ONG) que desenvolve projetos voltados aos pacientes em tratamento do câncer na FCecon. Parte das despesas da RFCC-AM é custeada pela Sociedade Manauara e a outra pela Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC), ONG parceira há quase 50 anos.

Nossos projetos

Os benefícios são distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa acometida pelo câncer, avaliada pelo Serviço Social da FCecon. Atualmente, a RFCC-AM desenvolve oito projetos no interior do hospital. São eles: Apoio Social (vales transporte, passagens fluviais e terrestres, muletas, cadeiras de rodas, duchas vaginais, medicamentos, alimentos, absorventes íntimos, fraldas descartáveis e itens de higiene pessoal); Apoio Psicológico (acompanhamento nos leitos); Musicoterapia; Produção e Venda de Artesanatos; Recepção de Cabelos para Confecção e Distribuição de Perucas; Dia da Beleza; Bingo Mensal e; Custeio de Materiais Administrativos necessários aos Serviços da FCECON.

Endereços

A RFCC – AM possui sala própria na FCecon (rua Francisco Orellana, nº 215, bairro Planalto, CEP: 60040 – 010) e sala própria na LACC (rua Padre Manuel da Nóbrega, nº 400, Dom Pedro, CEP: 69040-060).