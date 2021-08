Rede estadual retoma aulas 100% presenciais em Manaus, com profissionais da educação e estudantes vacinados

Nesta segunda-feira (23/08), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, promoveu a retomada das aulas de maneira 100% presencial em todas as escolas da rede estadual de ensino em Manaus. Além de seguir devidamente os protocolos de segurança, o retorno conta com todos os 16.160 profissionais da capital vacinados com a 2ª dose da vacina contra Covid-19 e estudantes imunizados com ao menos a 1ª dose.

A retomada completa na capital acontece 18 meses após a primeira paralisação. No interior do estado, a volta está prevista para o dia 8 de setembro.

De acordo com a secretária de Educação e Desporto, Kuca Chaves, a retomada é fruto de um trabalho cuidadoso do Governo do Estado, contando com o aval do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), levando em conta o atual momento de estabilidade quanto à proliferação da doença.

“Hoje, graças a Deus, Manaus passa por uma fase de controle, uma fase em que nós não podemos baixar a guarda em relação aos protocolos de saúde, mas isso nos trouxe a possibilidade de retornar de uma forma integral. Nós passamos a deixar o ensino híbrido presencial e passamos a ter a semana completa”, disse a secretária.

Com isso, as aulas nas 236 escolas de Manaus passam a ser de segunda à sexta-feira. Os alunos também deixarão de ser divididos em grupos A e B, e todas as séries e modalidades de ensino retornam à normalidade, com frequência nos cinco dias da semana.

Na Escola Estadual (EE) Cacilda Braule Pinto, situada no bairro Coroado, zona leste de Manaus, o clima era de animação entre os alunos, que chegaram cedo ao local. Para a estudante Larissa Duarte, que cursa o 8º ano do Ensino Fundamental, o entusiasmo é por poder reencontrar os colegas de turma. “Bom, é de ver os amigos, mas seguindo as regras que tem que ser”, pontuou.

A saudade dos amigos também fez com que o jovem Luan Renan, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, fosse um dos primeiros a chegar à escola. Ele revela já ter tomado a primeira dose da vacina e que com isso, retorna animado e com mais vontade de aprender.

“Muito melhor, porque antes a gente ficava em uma sala com pouca gente, era muito chato também. Agora vou encontrar meus amigos na sala”, disse o estudante.

Reforço – Entre as mudanças que surgem com a reutilização do sistema 100% presencial, o acompanhamento das atividades remotas do Aula em Casa será utilizado como estratégia de reforço escolar, juntamente com o projeto Contraturno Digital. Com a retomada, os conteúdos serão vistos em sala de aula, no horário das aulas e as estratégias remotas serão facultativas.

FOTOS: Lucas Silva/Secom