REDE ELÉTRICA DE HUMAITÁ GANHA REFORÇO

Aconteceu na tarde desta segunda-feira em nosso município a interligação de dois alimentadores de energia, da ‘Nova Usina’ elétrica de Humaitá.

No total serão 04 alimentadores que suprirá toda a demanda de consumo da cidade e do interior em caso de necessidade.

Serão 21 mega watts disponíveis, e sempre prontos a entrar em funcionamento. Nossa equipe de reportagem esteve no local, no momento desta interligação.

Fica aqui o registro e os parabéns a Eletrobras Amazonas Energia, que poderá finalmente, oferecer energia de sobra em nossa cidade.

O apagão de ontem, foi por este bom motivo.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ

