Recursos PM AM: prazo até 11/02. “Veja”

Veja as questões passíveis de recurso e confira a fundamentação elaborada pelos nossos mestres.

As provas do Concurso PM AM aconteceram no dia 6 de fevereiro de 2022. O concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas está ofertando 1.350 vagas no total, sendo 320 para Oficial, 30 da Oficial de Saúde e 1.000 para Praça.

O gabarito preliminar já pode ser consultado pelos candidatos que realizaram as provas do concurso PM AM. O candidato que desejar interpor recurso disporá de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, a serem contados do dia subsequente ao da divulgação destes.

Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva e o resultado preliminar da Prova Objetiva do concurso PM AM, o candidato deverá usar formulários próprios, encontrados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21, respeitando as respectivas instruções.

Confira abaixo os recursos elaborados por nossa equipe de especialistas:

Noções de Informática – Questão 42

Na questão 42, que trata sobre a localização de palavras no Word, a opção correta é a letra “E” – la[s,z]er -, pois no enunciado ele pede para localizar ambas as palavras tanto a correta (lazer), como a incorreta (laser), de forma precisa, portanto não podemos usar a “?” ou o “*”, que poderiam trazer outras palavras. Em nossa análise prévia, entendemos que deveriam ser localizadas apenas uma forma, a incorreta, razão pela qual apontamos, inicialmente, o gabarito como a letra “D”, porém o correto, como explicado é a letra “E”, não cabendo recurso.

Resumo do Concurso PM AM