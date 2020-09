Recuperado de lesão, Gabigol deve ficar à disposição do Flamengo para jogo contra o Del Valle

O Flamengo encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (30), no Maracanã, pela Libertadores da América. Recheado de desfalques com o surto interno de Covid-19 que assolou o departamento de futebol do Fla, Gabriel Barbosa pode ‘reforçar’ a equipe rubro-negra com seu retorno. Recuperado da lesão na coxa que sofreu diante do próprio time equatoriano (na passagem do time pelo Equador), o camisa 9 terá uma terça-feira (29) decisiva no Ninho do Urubu.

A informação, dada inicialmente pelo GE, afirma ainda que o jogador será reavaliado justamente nesta terça, quando a equipe realizará suas atividades no centro de treinamento. Caso receba o ‘aval’ do departamento médico, Gabigol poderá ir para o jogo. Na última segunda (28), o atacante fez um trabalho com bola durante o tratamento com os fisioterapeutas, e aumentou o otimismo para estar em campo já nesta quarta.

Vale lembrar que Gabriel Barbosa desfalcou o Flamengo nas duas últimas partidas (contra Barcelona de Guayaquil e diante do Palmeiras). Desde então, o atleta vinha realizando um tratamento à parte para ficar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível. Além disso, ele é um dos jogadores do elenco que já contraíram Covid-19 e, durante os mais de 40 casos confirmados, testou negativo para a doença.

O Flamengo, portanto, entra em campo nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro, atual campeão da Libertadores, terá a oportunidade de ‘dar o troco’ no Independiente Del Valle, após ter sofrido a maior goleada de sua história na competição ao perder por 5 a 0 o duelo fora de casa. As equipes, com os mesmos nove pontos, lutam pela liderança do Grupo A. A partida terá transmissão exclusiva do SBT.