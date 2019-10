RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM HUMAITÁ CONTINUAM SENDO REALIZADAS DIARIAMENTE

As obras de recuperação da malha viária do município continuam sendo executadas em Humaitá, desta vez é na Rua do Restaurante Tia Mocinha, o prefeito do povo esteve no local acompanhando os serviços sendo executados.

“No inverno e no verão, não paramos de trabalhar, graças ao apoio do governador Wilson Lima todos os dias a gente faz um pouco, é dessa maneira, com fé e coragem para fazer, que as obras continuam na cidade e no interior. Agradeço a Deus todos os dias, é ele que fortalece a minha gestão! Comigo o povo de Humaitá, nunca está sozinho!” Destacou Herivaneo Seixas.

TEXTO: CHAGUINHA/ACRITICA DE HUMAITÁ

EDIÇÃO: MANUEL MENEZES

FOTOS: RYAN VASQUEZ